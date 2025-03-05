Uşak Valisi Spor Camiasını Ağırladı

Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz'ı, teknik ekibini ve oyuncuları makamında ağırladı.
Uşak Valisi Naci Aktaş, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz'ı, teknik ekibini ve oyuncuları makamında ağırladı. Vali Aktaş, Uşakspor heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürleri iletirken, futbol hayatları boyunca başarılarının devamını diledi.
Öte yandan, Uşakspor heyeti Vali Aktaş'a kentin plakası olan 64 numaralı Uşakspor forması hediye etti. - UŞAK
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