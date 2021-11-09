Uşakspor deplasmanda 3 puan peşinde
09.11.2021 11:50
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak sahasında lider Pendikspor'la golsüz berabere kalıp geçen haftayı bay takım olarak geçiren Uşakspor, yarın deplasmanda Kırşehir Belediyespor'un rakibi olacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak sahasında lider Pendikspor'la golsüz berabere kalıp geçen haftayı bay takım olarak geçiren Uşakspor, yarın deplasmanda Kırşehir Belediyespor'un rakibi olacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Can Cengiz'in yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Veli Özdemir, hafta sonunu bay takım olarak geçirdiklerini hatırlatarak, "Kırşehir Belediyespor üst sıraları zorlayan bir takım. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Evimize iyi bir sonuç alarak döneceğimize inanıyoruz" diye konuştu. Uşak, grubunda 11 puanla alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor.
Son Dakika 11:43 Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü 11:41 Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı 11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir 11:18 İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti 11:08 Çatı katını temizleye çıktı, bulduğu paha biçilemez esere müze el koydu 10:26 Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor 10:09 Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz 09:03 Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!