Uşakspor, evinde Aksaray Belediyespor\'a 3-0 yenildi

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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi•
UŞAK,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla son sırada yer alan Uşakspor evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 3-0 yenilerek umut tüketti. Aksaray Belediyespor maçın 17'nci dakikasında Yasin ile 1-0 öne geçti. Yasin bu kez 25'inci dakikada sahne aldı, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. Aksaray Belediyespor 49'uncu dakikada Cengiz'le farkı üçe çıkardı: 0-3. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Aksaray Belediyespor Uşak deplasmanından galibiyetle döndü.
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