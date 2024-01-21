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Uşakspor, evinde Aksaray Belediyespor'a 3-0 yenildi - Son Dakika
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Uşakspor, evinde Aksaray Belediyespor'a 3-0 yenildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Uşakspor, evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Aksaray Belediyespor, Yasin'in 2 golü ve Cengiz'in golüyle galibiyete ulaştı.

Uşakspor, evinde Aksaray Belediyespor\'a 3-0 yenildi
21.01.2024 - 16:15,
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UŞAK,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla son sırada yer alan Uşakspor evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 3-0 yenilerek umut tüketti. Aksaray Belediyespor maçın 17'nci dakikasında Yasin ile 1-0 öne geçti. Yasin bu kez 25'inci dakikada sahne aldı, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. Aksaray Belediyespor 49'uncu dakikada Cengiz'le farkı üçe çıkardı: 0-3. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Aksaray Belediyespor Uşak deplasmanından galibiyetle döndü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Uşakspor, evinde Aksaray Belediyespor'a 3-0 yenildi - Son Dakika
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