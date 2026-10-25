Uşakspor evinde Gaziemir Spor'la 1-1 berabere kaldı, galibiyet hasreti 4 maça çıktı

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor ile Gaziemir Spor 1-1 berabere kaldı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 57'nci dakikada Eray Gülcan'ın golüyle öne geçti. Konuk ekip 78'de Miraç Furkan Türközü'yle eşitliği yakaladı. Bu skorla galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Uşakspor puanını 7, Gaziemir Spor ise 10 yaptı.