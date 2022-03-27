Uşakspor Ümit Karan'la ilk maçında berabere kaldı - Son Dakika
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Uşakspor Ümit Karan'la ilk maçında berabere kaldı

27.03.2022 13:37
Uşakspor Ümit Karan'la ilk maçında berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Uşakspor, yeni teknik direktörü Ümit Karan'la çıktığı ilk maçta evinde Kırşehir Belediyespor'la golsüz berabere kaldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Uşakspor, yeni teknik direktörü Ümit Karan'la çıktığı ilk maçta evinde Kırşehir Belediyespor'la golsüz berabere kaldı. Karan, takımın genel görüntüsünden memnun kaldığını belirterek, "Çok kısa zaman oyuncularımla bir arada oldum. Ancak biz iyi bir takımız. Kalan 7 maçta kendimizi gösterip rahat olabileceğimiz bir konuma geleceğiz" dedi. Hafta içi Nazilli Belediyespor deplasmanına çıkacak Uşakspor'un grupta 34 puanı bulunuyor.


- Uşak
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Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Ümit Karan, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Uşakspor Ümit Karan'la ilk maçında berabere kaldı - Son Dakika
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