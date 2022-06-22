Açıklamada, "Görevde olduğu sürece genç oyuncularımıza verdiği önem ve forma şansı ile ön plana çıkan Ümit Karan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Uşakspor, Ümit Karan'la yollarını ayırdı - Son Dakika

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