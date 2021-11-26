Uşakspor'un rakibi Eskişehirspor

Uşak'ın bu maç öncesi 16 puanı var.

AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından

En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira