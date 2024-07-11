Uşakspor, Uşak Belediyesi bünyesine girdi - Son Dakika
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Uşakspor, Uşak Belediyesi bünyesine girdi

Uşakspor, Uşak Belediyesi bünyesine girdi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşakspor'u yeniden yuvaya döndürmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Başkan Yalım, Uşak Spor Kulübü Başkanı Necati Köksal ile birlikte gerekli imzaları attı.

11.07.2024 20:57  Güncelleme: 21:02
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Uşakspor, Uşak Belediyesi bünyesine girdi. İmza töreninin ardından başkanlık binasının önünde coşkulu taraftarlarla bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Kırmızı çizgimizdir" dediği Uşak Spor'u yeniden yuvaya döndürmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Seçim öncesi verdiği sözleri tek tek yerine getiren ve özellikle büyük yatırımlar konusunda gerekli görüşmeleri hızlı bir şekilde başlatan Başkan Yalım, bugün başkanlık makamında düzenlenen törende Uşak Spor Kulübü Başkanı Necati Köksal ile birlikte Uşak Spor için gerekli imzaları attı.

Uşaklıların ve Uşak Sporlu taraftarların yüzünü güldüren devir teslim töreninin ardından Belediye Başkanlığı binası önünde toplanan onlarca taraftar, her yeri kırmızı siyah bayraklarla doldurarak coşkulu bir kutlama yaptı.

Tebrikleri kabul eden ve taraftarlara seslenen Başkan Yalım, "Uşak Spor bizim için çok önemli. Söz verdiğimiz gibi takımımızı memleketimize döndürdük ve belediyemiz bünyesine kattık. Takımımız ikinci lige çıkmak adına ayaklarını yere sağlam basarak her türlü çalışmayı yapacak ve bizleri gururlandıracak buna inanıyorum" dedi.

Başkan Yalım bundan böyle halkımızın da ailece kendi stadında kendi takımını izleyeceğini ve desteklerini göstereceğini belirterek, "Halkımıza futbol zevkini kendi evinde ve kendi ortamında yeniden yaşatacağız. Tüm Aşigolarla birlikte Uşak Spor'u ayakta tutacağız" diye konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uşakspor, Uşak Belediyesi bünyesine girdi - Son Dakika

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