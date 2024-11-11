Üsküp 1911: Futbolda Ayırımcılığa Dikkat - Son Dakika
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Üsküp 1911: Futbolda Ayırımcılığa Dikkat

Üsküp 1911: Futbolda Ayırımcılığa Dikkat

Şahin Amit, Üsküp 1911 Kulübü ile futbol üzerinden Türk kimliğini haykırmayı amaçladıklarını açıkladı.

11.11.2024 23:35
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Üsküp 1911 Futbol Kulübü'nün Başkanı Şahin Amit, Makedonya'da altyapılarda ayrımcılığın çok fazla olduğuna dikkat çekerek, "Biz Türk olduğumuzu en çok futbol yoluyla haykırabilirdik ve bu yüzden arkadaşlarımızla bir kulüp kurmaya karar verdik" dedi.

Makedonya'nın Üsküp kentindeki Türklerin kurduğu Üsküp 1911 Futbol Kulübü'nün Başkanı Şahin Amit, TRT Radyo 1 Spor Servisi Programında Ahmet Fisunoğlu'nun konuğu oldu. Atatürk'ün giydiği kazaktan yola çıkarak dizayn ettikleri formayla ve 10 Kasım için yayınladıkları filmle sosyal medyada Türkiye'nin gündemine oturan Üsküp 1911 Futbol Kulübü'nde Başkan Şahin Amit, "Renklerden dolayı Beşiktaş taraftarı başta olmak üzere Türkiye'deki tüm futbol severler formamıza ilgi gösterdi. Türk taraftarlardan elde ettiğimiz bu gelir sayesinde kulübümüzü ayakta tutuyoruz" dedi.

"İki yıl önce 1911'i tekrar küllerinden doğurduk"

Üsküp 1911 Futbol Kulübünün kuruluş hikayesinin eskiye dayandığını ifade eden Şahin Amit, "Formamızda ve logomuzda 1911 yazıyor. Makedonya'da ilk futbol maçı 1909 yılında Osmanlı subayları tarafından oynanıyor. 1911'de ise Türkler tarafından kurulan Üsküp Futbol Kulübü balkan savaşları sebebiyle kapanıyor. Biz 2 yıl önce 1911'i tekrar küllerinden doğurduk. Balkan Türkleri olarak Osmanlının buradan gidişiyle çok zulüm yaşadık. Renklerimiz olan siyah-beyaz ve kırmızıdan; siyah matemi, beyaz geleceğe olan ümidimizi ve kırmızı ise Türk bayrağını simgelemektedir" şeklinde konuştu.

10 Kasım kısa filmini çok düşük bir bütçeyle çektiklerini belirten 28 yaşındaki genç başkan sözlerine şöyle devam etti: "Bizi Atatürk sevgisi birleştirdi. Filmde çocuk rolünü oynayan kişi aslında bizim taraftarımız ve babasıyla bütün maçlarımıza gelmektedir. Her ne kadar reklam filmi olsa da içinde çok büyük bir gerçeklik taşıyor."

"Biz Türk olduğumuzu en çok futbol yoluyla haykırabilirdik"

Birleştirici olmayı amaçladıklarını belirten Şahin Amit, "Kuruluş amacımız sadece Türkler için değil, diğer milletlerden gençlerin de ayrımcılığa uğramadan spor yapabilecekleri ortam oluşturmak. Burada alt liglerde ve altyapılarda ayrımcılık çok fazla. Biz Türk olduğumuzu en çok futbol yoluyla haykırabilirdik ve bu yüzden arkadaşlarımızla bir kulüp kurmaya karar verdik ve büyük bir cesaretle bu işe girdik" dedi.

Sponsor desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Amit, "Yarı profesyonel bir takım haline geldik. Sahamız yok. İlk kez oyuncularımıza az da olsa para verdik. Federasyon karşılamadığı için hakem ücretlerini bile biz veriyoruz" diye konuştu.

"Atatürk temalı formamızın hukuksal hakkını saklı tutuyoruz"

Tek gelir kaynağının forma satışı olduğunu söyleyen Şahin Amit, "Atatürk temalı formamızı Beşiktaş da yaptı, bu yüzden satışlarımız neredeyse tamamen düştü. Hukuksal hakkımızı saklı tutuyoruz. Formanın haklarını temmuz ayında aldık. Beşiktaş'tan bu konuyla ilgili geri dönüş bekliyoruz. En azından nezaketen bizimle iletişim kurabilirlerdi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Makedonya, Politika, Futbol, Kültür, Sanat, Üsküp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üsküp 1911: Futbolda Ayırımcılığa Dikkat - Son Dakika

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