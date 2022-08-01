Galatasaray taraftarlığıyla bilinen usta tiyatrocu Behzay Uygur'dan, ünlü spiker Ertem Şener'e olay gönderme - Son Dakika
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Galatasaray taraftarlığıyla bilinen usta tiyatrocu Behzay Uygur'dan, ünlü spiker Ertem Şener'e olay gönderme

01.08.2022 21:22
Galatasaray taraftarlığıyla bilinen usta tiyatrocu Behzay Uygur'dan, ünlü spiker Ertem Şener'e olay gönderme

Usta oyuncu Behzat Uygur, Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Torreira transferi hakkında Ertem Şener'e gönderme yaptı. Sosyal medyada Ertem Şener'in Galatasaray transferlerini duyurması transferin gerçekleşmeyeceği anlamına gelen bir espriye dönüştürülmüştü.

Fanatik Galatasaray taraftarı olmasıyla bilinen usta oyuncu Behzat Uygur, ünlü spiker Ertem Şener'e gönderme yaptı. Herkesi güldüren bu paylaşım, kısa sürede beğeni topladı.

"ERTEM'İ BEN OYALARIM"

Sosyal medya kullanıcıları, usta spiker Ertem Şener'in Galatasaray transferlerini duyurduğunda o transferin gerçekleşmeyeceğine inanıyordu. Bu akıma dönüşen espriye Behzat Uygur'da katılarak, "Ben Ertemi oyalarım siz transferi yapın, Kardeşim bu hafta bizim oyuna bekliyorum" herkesi güldürmeyi başardı.

Galatasaray taraftarlığıyla bilinen usta tiyatrocu Behzay Uygur'dan, ünlü spiker Ertem Şener'e olay gönderme
Galatasaray taraftarlığıyla bilinen usta tiyatrocu Behzay Uygur'dan, ünlü spiker Ertem Şener'e olay gönderme

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un yaptığı bu paylaşıma çok sayıda beğeni geldi. Uygur'un takipçileri paylaşılan gönderinin altına çok sayıda yorum yaptı.

Galatasaray taraftarlığıyla bilinen usta tiyatrocu Behzay Uygur'dan, ünlü spiker Ertem Şener'e olay gönderme
Galatasaray taraftarlığıyla bilinen usta tiyatrocu Behzay Uygur'dan, ünlü spiker Ertem Şener'e olay gönderme
YORUMLAR
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Behzat Uygur, Ertem Şener, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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