Fanatik Galatasaray taraftarı olmasıyla bilinen usta oyuncu Behzat Uygur, ünlü spiker Ertem Şener'e gönderme yaptı. Herkesi güldüren bu paylaşım, kısa sürede beğeni topladı.
Sosyal medya kullanıcıları, usta spiker Ertem Şener'in Galatasaray transferlerini duyurduğunda o transferin gerçekleşmeyeceğine inanıyordu. Bu akıma dönüşen espriye Behzat Uygur'da katılarak, "Ben Ertemi oyalarım siz transferi yapın, Kardeşim bu hafta bizim oyuna bekliyorum" herkesi güldürmeyi başardı.
Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un yaptığı bu paylaşıma çok sayıda beğeni geldi. Uygur'un takipçileri paylaşılan gönderinin altına çok sayıda yorum yaptı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarlığıyla bilinen usta tiyatrocu Behzay Uygur'dan, ünlü spiker Ertem Şener'e olay gönderme - Son Dakika