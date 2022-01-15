Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "Gereken açıklamayı yapacak" dediği Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün sessizliğini bozdu. Işıtan Gün, uygunsuz paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul etti ve özür diledi. Ancak, çok uzun yıllar önce yaptığı paylaşımların gündeme taşınmasın farklı bir anlamı olduğunu ifade etti.
İşte Işıtan Gün'ün açıklaması:
"Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez.
Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim."
Son Dakika › Spor › Uygunsuz paylaşımları için Işıtan Gün'den özür açıklaması - Son Dakika Spor