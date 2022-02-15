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VakıfBank, 6'da 6 ile çeyrek finalde - Son Dakika

VakıfBank, 6'da 6 ile çeyrek finalde

15.02.2022 19:07
VakıfBank, 6'da 6 ile çeyrek finalde

SALON: VakıfBank Spor Sarayı HAKEMLER: Maroszek Wojciech, Simonovska Sonja VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Tuğba Şenoğlu 8, Chiaka Ogbogu 11, Meryem Boz 12, Isabelle Haak 5, Michelle Bartsch-Hackley 12, Derya Cebecioğlu 7, Zehra Güneş 10 ASPTT MULHOUSE: Georgia Lamprousi 4, Silke Van Avermaet 8,...

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Maroszek Wojciech, Simonovska Sonja

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Tuğba Şenoğlu 8, Chiaka Ogbogu 11, Meryem Boz 12, Isabelle Haak 5, Michelle Bartsch-Hackley 12, Derya Cebecioğlu 7, Zehra Güneş 10 ASPTT MULHOUSE: Georgia Lamprousi 4, Silke Van Avermaet 8, Kimberly Diwerniok 6, Pia Kastner 1, Anna Haak 2, Yossina Brean Pressley 7, Amanda Coneo 7 SETLER: 25-11, 25-18, 25-21 SET SÜRELERİ: 65 dakika (18', 22', 25')

VakıfBank, lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantilediği CEV Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçına çıktı. B Grubu'ndaki 6'ncı maçında Fransız ekibi ASPTT Mulhouse'u ağırlayan sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-0 kazanarak namağlup şekilde çeyrek final biletini aldı. VakıfBank'ta Meryem Boz ve Michelle Bartsch-Hackley 12'şer sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken, Bartsch-Hackley aynı zamanda en değerli oyuncu seçildi


- İstanbul
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Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Meryem Boz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor VakıfBank, 6'da 6 ile çeyrek finalde - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: VakıfBank, 6'da 6 ile çeyrek finalde - Son Dakika
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