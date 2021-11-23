VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sezonu açıyor

Sarı-siyahlılar, ilk karşılaşmasında Vero Volley Monza'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek ve müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 4 şampiyonluğu (2011, 2013, 2017, 2018) bulunan VakıfBank, B Grubu'nda mücadele edecek.

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