VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonundaki ilk maçında yarın İtalyan temsilcisi Vero Volley Monza'yı ağırlayacak.
Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 4 şampiyonluğu (2011, 2013, 2017, 2018) bulunan VakıfBank, B Grubu'nda mücadele edecek.
Sarı-siyahlılar, ilk karşılaşmasında Vero Volley Monza'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek ve müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sezonu açıyor - Son Dakika Spor