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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncusu İdil Naz Başcan Beşiktaş Ayos'a kiralandı - Son Dakika
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncusu İdil Naz Başcan Beşiktaş Ayos'a kiralandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncusu İdil Naz Başcan Beşiktaş Ayos\'a kiralandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncusu İdil Naz Başcan, 24 yaşındaki smaçörün Beşiktaş Ayos'a kiralık olarak transfer olduğu açıklandı. Sezon başında VakıfBank'a katılan Başcan'a teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu.

31.01.2024 13:57
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncularından İdil Naz Başcan, Beşiktaş Ayos'a kiralandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki smaçörün kiralık olarak Beşiktaş Ayos'ta forma giyeceği belirtildi.

Sezon başında kadroya katılan İdil Naz Başcan'a teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncusu İdil Naz Başcan Beşiktaş Ayos'a kiralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncusu İdil Naz Başcan Beşiktaş Ayos'a kiralandı - Son Dakika
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