VakıfBank, Rzeszow'u konuk edecek - Son Dakika
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Spor

VakıfBank, Rzeszow'u konuk edecek

VakıfBank, Rzeszow\'u konuk edecek

CEV Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu VakıfBank, play-off turu ilk maçında Polonya'da 3-0 mağlup ettiği PGE Rysice Rzeszow'u rövanşta konuk edecek. Yarın saat 19.30'da başlayacak karşılaşma, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

07.02.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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İSTANBUL,

CEV Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu VakıfBank, play-off turu ilk maçında Polonya'da 3-0 mağlup ettiği PGE Rysice Rzeszow'u rövanşta konuk edecek. Yarın saat 19.30'da başlayacak karşılaşma, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, üst üste iki toplamda altı şampiyonluğunun bulunduğu CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu rövanşında Polonya ekibi PGE Rysice Rzeszow ile VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak. Yarın saat 19.30'da oynanacak maçta, Sırp hakem Dejan Rogic ile İtalyan hakem Ilaria Vagni görev yapacak. Rzeszow ile oynanan ilk müsabakayı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, turu geçmesi durumunda çeyrek finalde İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile eşleşecek.

GIOVANNI GUIDETTI: ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, karşılaşma öncesinde yaptığı değerlendirmede, "İlk maçta 3-0 kazanmak, kolay gibi görünse de çok ama çok zordu. Rzeszow çok iyi organize olan ve çok iyi voleybol oynayabilen bir takım. Onlarla oynadığımız her maçta bunu görüyoruz. Son karşılaşmalarımız da zorlayıcıydı. Perşembe günü yine aynı şekilde bir maç olmasını bekliyoruz. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Bu nedenle maça çok ciddi hazırlanıyoruz" dedi.

ALEKSIA KARUTASU: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMALIYIZ

Aleksia Karutasu ise, "Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. İlk maçı 3-0 kazanmıştık. Rakibimiz buradaki maçta tekrar kaybetmek istemeyecektir. Bu yüzden bizi zorlayacaklar. Daha da iyi hazırlanmalı ve sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

GABİ'DEN RZESZOW'A KARŞI 3 MAÇTA 63 SAYI

VakıfBank'ın kaptanı Gabi Guimaraes, Rzeszow ile oynanan son 3 karşılaşmadaki performansıyla dikkat çekiyor. Brezilyalı voleybolcu, söz konusu maçlarda toplamda 63 sayı üretti. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 87 sayı bulan Ali Frantti ise sarı-siyahlıların bu kulvardaki en skorer ismi konumunda. Bununla beraber VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekiplerine karşı oynadığı son 25 müsabakanın 24'ünden galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: DHA

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