VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkıyor - Son Dakika
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VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkıyor

15.03.2022 12:26
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkıyor

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, yarın Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, yarın Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden sarı-siyahlılar, turu geçmesi halinde yarı finalde Fenerbahçe Opet ile eşleşecek.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bileti için sahaya çıkacak.

Bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekiplerine karşı oynadığı 28 maçın 23'ünü kazanan VakıfBank'ın yarı finale yükselmek için Developres Rzeszow'u mağlup etmesi gerekiyor.

Sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumda yarı finale yükselen ekip olacak. VakıfBank mücadeleyi 3-2 kazanırsa yarı final biletini alan ekibi altın set belirleyecek.

Sarı-siyahlılar, tarihinde 4 kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve bu turnuvayı en çok kazanan iki takımdan biri.

Giovanni Guidetti: "Bizi zorlu bir maç bekliyor"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, kendilerini büyük bir mücadelenin beklediğini belirterek, "Baskıyı hissediyoruz ancak her zaman dediğimiz gibi 'Baskı bizim hak ettiğimiz bir ayrıcalık'. İlk maçta bize karşı harika bir performans gösterdiler. Hem takım olarak hem de bireysel olarak çok yetenekli bir ekibe karşı oynayacağız. Çok fazla hata yapmıyorlar. Oyunun her alanında güçlü ve komple bir ekip. Bu yüzden de bizi zorlu bir maç bekliyor." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın yıldız pasörü Cansu Özbay ise şunları kaydetti:

"İlk maçta istediğimiz performansın uzağındaydık. Yaptığımız hataları tekrarlamamak için bu maça her zamanki gibi çok çalışarak hazırlanıyoruz. Çok daha dikkatli ve iyi bir takım oyunu ile seyircilerimizi her zamanki gibi mutlu edeceğimize ve turu geçeceğimize inanıyorum."

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkıyor
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkıyor
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkıyor
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkıyor

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Kaynak: AA

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