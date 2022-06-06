Kulüpten yapılan açıklamaya göre VakıfBank'ın hem sporda hem de finans alanındaki şampiyonluğuna vurgu yapılan reklam filminde, yıldız oyuncular Cansu Özbay , Derya Cebecioğlu, Gabriela Braga Guimaraes, Kübra Akman , Melis Gürkaynak ve Zehra Güneş rol aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › VakıfBank Spor Kulübünün 6 oyuncusu, bankanın son reklam filminde rol aldı - Son Dakika

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