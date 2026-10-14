VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Zerenspor'u 3-0 mağlup etti, son seti 27-25 kazandı

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Zerenspor'u 3-0 mağlup etti, son seti 27-25 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Zerenspor'u 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadele 25-23, 25-19 ve 27-25'lik setlerle 88 dakikada tamamlandı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Yasin Çalışkan
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aylin Sarıoğlu Acar, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Aylin Uysalcan, Jegdic, Berka Buse Özden, Ivanovic)
Zerenspor: Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Pipunyrova (Özlem Alkan, Hilal Kocakara, Malual, Merve Biçer)
Setler: 25-23, 25-19, 27-25
Süre: 88 dakika (28, 28,32)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında VakıfBank, konuk ettiği Zerenspor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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