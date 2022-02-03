Vali Çiçek, Afyonspor antrenmanını izledi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, hafta sonu evinde 1461 Trabzon FK'yı konuk edecek Afyonspor'un antrenmanı izleyerek, futbolcularla bir araya geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı grup ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu ligde 2. sırada bulunan 1461 Trabzon FK'yı konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarına dün itibariyle başlayan Afyonspor'a Vali Çiçek beraberindeki protokol üyeleri ile sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenmanı izleyen Vali Çiçek, idman sonunda futbolcularla bir araya gelip bir süre sohbet etti. Futbolculara hafta sonu oynayacakları zorlu karşılaşmayla ilgili başarılar dileyen Vali Çiçek ardından antrenman sahasından ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR