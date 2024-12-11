Vali Şahin, Atletizm Federasyonu'nu kabul etti

Spor

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ziyarette, Karadağ'ın yanı sıra asbaşkanlar Nihat Bağcı ve Özgür Ulupınar da yer aldı.

Kabulde, 29 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek "Büyük Atatürk Koşusu" için istişarede bulunuldu.