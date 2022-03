VavaCars Fatih Karagümrük - Altay maçının ardından - Son Dakika

Atılay Canel: Gol yollarında istediğimizi yapamadık

Serkan Özbalta: 10 kişi kaldığımız böyle bir deplasmanda 1 puan iyidir

KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Altay ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ve Altay Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

10 kişi kaldıkları bir deplasman maçında alınan 1 puanın iyi olduğunu ifade eden Altay Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta, "Buraya dünkü müsabakaların sonuçlarını öğrenerek geldik. Rakiplerimizin ikisi kazandı, o maçlardan beklentilerimiz vardı ama gerçekleşmedi. Puan farkı biraz açıldı. Bugün mutlak galip gelmemizin bilinciyle sahaya çıktık. Rakibimizin kaliteli bir kadrosu var, ilk yarı bazı şeyler istediğimiz gibi gelişirken, Naderi'nin kırmızı kart görmesi hesaplarımızı alt üst etti. Maçtan önce eksik kalırsam ne yapabilirimin planlarını yapıyorsunuz. Kırmızı kart gördüğümüzde Karagümrük orta sahası, bir fazla oyuncuyla atağa rahat çıkabiliyordu. 4-2-3 gibi değil de tam tersini düşünerek çıktım orta sahayı bozmadan, iki kenar ve bir forveti koyarak başladık, Karagümrük savunmasının 4'lü savunmasının koruması için. Bunda da başarılı olduk. Caner'le geleceklerini ve orta keseceklerini biliyorduk, buna tedbir aldık. Çok gol pozisyonu olmadı, 10 kişi kaldığımız böyle bir deplasmanda 1 puan iyidir" ifadelerini kullandı.

"MALATYASPOR MAÇI İKİ TAKIM İÇİNDE FİNAL MAÇLARINDAN BİRİ OLACAK " Malatyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın iki takım içinde final olacağına dikkat çeken Özbalta, "Malatya maçımız var. Malatya için de final maçlarından biri olacak. 10 hafta var ve her hafta ne olacağını bilinmeyen bir yere doğru gidiyor. Kazanıp, rakiplerin kaybetme ihtimalini değerlendirip 9 hafta kala puan farkını indirmek istiyoruz. 34-36 puan bandında olan takımlar var. Umutla önümüze bakmaya devam ediyoruz, kolay değil, kamuoyu tarafından da işleri zor deniliyor. Peşin bir şeyi kabul etmek istemiyoruz. Kenetlenme adına da bu maç bizim için özel bir maç oldu. Malatya maçı hazırlıklarına yarın hemen başlayacağız" diye konuştu.ATILAY CANEL: GOL YOLLARINDA İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIKOyuna istekli başladıklarını söyleyen Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Oyun hakimiyeti bizdeydi. Rakip 10 kişi kalınca, ikinci yarı tek kale oynamaya başladık. Oyuncu kalitemiz belli ancak gol yollarında istediğimizi yapamadık. Galip gelmek için her türlü pozisyonu bulduk ama santrfor eksikliğimizden bir türlü golü atamadık. Rakip defansa gömüldü, onları açmak için her türlü pozisyonu denedik ama bir türlü golü atamadık. Karagümrük Futbol Takımı olarak oynamak istedik ama rakip takım defansa gömüldü, yerde yattılar. Futbolu çirkinleştirmeden güzel şekilde oynamak arzusundaydık ama rakip ne hikmetse özellikle 1-2 futbolcusu sanki bağıra çağırarak yerlere yattılar. Sanki hastaneye gidecek gibi halleri vardı. Bu olmadı" dedi."PESİC'İN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

Takımın golcü oyuncusu Pesic'in 1, 2 hafta içinde takıma dönebileceğini belirten Canel, "Pesic'in eksikliğini hissettik. İnşallah Pesic en kısa zamanda döner ama Borini'nin kısa zamanda döneceğini tahmin etmiyoruz. Çünkü omurgasında zedelenme var. Pesic de 1-2 haftaya inşallah aramıza dönecek" şeklinde konuştu.