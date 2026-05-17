Velho: Süper Lig'de Kalmayı Hak Ettik
Velho: Süper Lig'de Kalmayı Hak Ettik

17.05.2026 23:24
Gençlerbirliği kalecisi Velho, Trabzonspor'u 3-0 yenerek ligde kalmanın mutluluğunu yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligde kalan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho, "Maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Velho, maçın ilk yarısında baskı yediklerini ve iyi oyun ortaya koyamadıklarını belirterek, "3-0'lık skora çok takılmamak lazım. Artık maçın son anlarında gelen iki gol oldu. Aslında 1-0 devam eden bir maçtı. Özellikle ilk yarıda baskı yedik, iyi bir oyun da ortaya koyamadık." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de kazanmayı hak ettiklerini kaydeden Velho, "Trabzonspor'un çok kaliteli ayakları var. Biz biraz daha savunarak geçiş oyunu oynamaya çalıştık ve ilk yarıda gol attık ve ikinci yarıda bunu korumaya çalıştık. Genele baktığımızda maçı özetlersem. Maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Trabzonsporlu futbolcu Onuachu'nun pozisyonunda yaptığı kurtarışı değerlendiren Velho, şunları kaydetti:

"Onuachu, inanılmaz kaliteli bir oyuncu ve kendisinin gol kralı olmaya çalıştığını da maçtan önce biliyorduk. Gol atmaya çalışacağını da biliyorduk. Gerçekten benim adıma çok güzel bir kurtarış oldu ama bu kurtarış sadece benim değil tüm takım arkadaşlarımın, tüm çalışanlarımızın, tüm hocalarımızın ve tüm yönetimimizin kurtarışı. Bu maçı kariyerimde de unutulmaz maçlar arasına koyabilirim. Gerçekten çok önemli bir galibiyet. Süper Lig'de kalmayı da başardığımız için ayrıca mutluyum."

Kaynak: AA

