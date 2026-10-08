Vezirköprü’de Amatör Spor Haftası Gençlik Korteji - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vezirköprü’de Amatör Spor Haftası Gençlik Korteji

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vezirköprü’de Amatör Spor Haftası Gençlik Korteji
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri, düzenlenen Gençlik Kortej Yürüyüşü ve çeşitli sportif faaliyetlerle başladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri, düzenlenen Gençlik Kortej Yürüyüşü ve çeşitli sportif faaliyetlerle başladı.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Çamlık Parkı'na (15 Temmuz Şehitler Parkı) kadar devam etti. Yürüyüşün ardından parkta düzenlenen kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda konuşan Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, sporun toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve gençlerin amatör branşlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de gençlerin ve sporseverlerin Amatör Spor Haftası'nı kutlayarak, belediye olarak sporun ve sporcuların yanında olduklarını ifade etti.

Atletizm branşında Türkiye genelindeki yarışmalarda dereceler elde eden 54 yaşındaki İbrahim Seçkin ise yaptığı konuşmada, gençleri ve vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Konuşmaların ardından parkta oluşturulan farklı spor alanlarında çeşitli yarışmalar ve sportif etkinlikler düzenlendi. Belediye Başkanı Murat Gül ve İlçe Spor Müdürü Cafer Uzun da etkinliklere katılarak gençlerle birlikte yarıştı.

Çeşitli spor aletleri ve parkurlarda eğlenen öğrenciler, Amatör Spor Haftası kapsamında hareketli ve keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikler, yarışmalar ve sportif gösterilerin ardından sona erdi.

Etkinliklere ayrıca Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi Başkanı Bekir Kurtoğlu, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: İHA
VezirköprüGençlikSamsunSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
Icardi şoku Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi
13:15
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:00
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:19:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Vezirköprü’de Amatör Spor Haftası Gençlik Korteji - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei