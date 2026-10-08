Vezirköprü’de Amatör Spor Haftası Gençlik Korteji

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri, düzenlenen Gençlik Kortej Yürüyüşü ve çeşitli sportif faaliyetlerle başladı.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Çamlık Parkı'na (15 Temmuz Şehitler Parkı) kadar devam etti. Yürüyüşün ardından parkta düzenlenen kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda konuşan Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, sporun toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve gençlerin amatör branşlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de gençlerin ve sporseverlerin Amatör Spor Haftası'nı kutlayarak, belediye olarak sporun ve sporcuların yanında olduklarını ifade etti.

Atletizm branşında Türkiye genelindeki yarışmalarda dereceler elde eden 54 yaşındaki İbrahim Seçkin ise yaptığı konuşmada, gençleri ve vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Konuşmaların ardından parkta oluşturulan farklı spor alanlarında çeşitli yarışmalar ve sportif etkinlikler düzenlendi. Belediye Başkanı Murat Gül ve İlçe Spor Müdürü Cafer Uzun da etkinliklere katılarak gençlerle birlikte yarıştı.

Çeşitli spor aletleri ve parkurlarda eğlenen öğrenciler, Amatör Spor Haftası kapsamında hareketli ve keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikler, yarışmalar ve sportif gösterilerin ardından sona erdi.

Etkinliklere ayrıca Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi Başkanı Bekir Kurtoğlu, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.