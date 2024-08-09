Vezirköprü Kunduz Güreşleri'ne 600 Pehlivan Başvurdu - Son Dakika
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Spor

Vezirköprü Kunduz Güreşleri'ne 600 Pehlivan Başvurdu

Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri'nin ağası Halil İbrahim Çiçek, bu yıl 600 pehlivanın güreşlere katılmak üzere başvuruda bulunduğunu açıkladı. Güreşler, Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan güreş severlerin memnuniyetini kazanmayı hedefliyor.

09.08.2024 17:59
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18. Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri Ağası Halil İbrahim Çiçek, "600 pehlivan Vezirköprü Kunduz Güreşleri'ne katılmak üzere başvuruda bulundu" dedi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da güreşseverlere kaliteli bir güreş izleteceklerini belirten, 6 defa Kunduz Güreşleri'nin ağalığını alan, iki altın kemer sahibi Halil İbrahim Çiçek, "Güreş Federasyonu'nun kriterleri doğrultusunda bu yıl 32 başpehlivan Kunduz Er Meydanı'nda peşrev çekip kıran kırana güreşseverlere güreş sergileyecekler. Son verilere göre 600 pehlivan Vezirköprü Kunduz Güreşleri'ne katılmak üzere başvuruda bulundu. Pehlivanlar Güreş Federasyonu'na kayıtlarını yaptırdı. 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar pehlivanlarımız güreşmek üzere kayıt yaptırabilecekler. Bizim tek amacımız Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan güreş severlerin memnuniyetini kazanmak. Bundan dolayı gece-gündüz seyircimize güzel güreş seyrettirmek memnun etmek için mesai harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yılki güreşlere aralarında Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih Atlı, Serhat Gökmen, Özkan Yılmaz, Mustafa Taş, Kemal Şahin, Yıldıray Pala, Feyzullah Aktürk ve Abdullah Güngör gibi ünlü başpehlivanların katılacağını ifade eden Çiçek, "11 Ağustos, pehlivanlar ve güreşseverler adına tarihi bir gün olacak. Hazırlıkların tüm hızıyla sürüyor. 10 Ağustos Cumartesi ilçe merkezinde protokolün, güreşseverlerin ve halkımızın katılımıyla Çamlık Parkından kortej yürüyüşü başlatarak güreşlerin startını vereceğiz. Takiben Vezir Suyu Tesislerinde yemek ikramında bulunacağız. Vezirköprülü bütün hemşerilerimiz davetlidir" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Vezirköprü Kunduz Güreşleri'ne 600 Pehlivan Başvurdu - Son Dakika

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