Vida'nın yeni takımı AEK, Beşiktaş'ın diğer stoperi Montero'yu da istiyor - Son Dakika
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Vida'nın yeni takımı AEK, Beşiktaş'ın diğer stoperi Montero'yu da istiyor

16.08.2022 14:07
Vida'nın yeni takımı AEK, Beşiktaş'ın diğer stoperi Montero'yu da istiyor

Beşiktaş forması giyen ve kadro planlamasında yer almayan Francisco Montero'ya Yunanistan Ligi temsilcilerinden AEK'dan teklif geldi.

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alan İspanyol stoper Francisco Montero'ya Yunanistan'dan talip çıktı. Ülke basınında yer alan habere göre AEK, siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Montero ile ilgileniyor. Haberde 23 yaşındaki savunma oyuncusunun Beşiktaş'ta forma şansı bulamadığı için Yunan kulübünde oynamaya olumlu yönde baktığı aktarıldı.

VIDA İLE YENİDEN BULUŞABİLİR

Bilindiği üzere AEK, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyip takımdan ayrılan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı da transfer etmişti.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar süren Francisco Montero, siyah-beyazlı forma altında 2 sezon boyunca çıktığı 43 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 45 dakika forma şansı bulabildi.

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