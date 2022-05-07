'Viking' Cornelius'un gol krallığı hayali - Son Dakika
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'Viking' Cornelius'un gol krallığı hayali

07.05.2022 11:05
'Viking' Cornelius'un gol krallığı hayali

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, şampiyonluğu yaşadığı takımı ile ligde gol krallığına ulaşmayı hedefliyor.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, şampiyonluğu yaşadığı takımı ile ligde gol krallığına ulaşmayı hedefliyor. 15 golü bulunan tecrübeli oyuncu kalan 2 haftada gol krallığı için de mücadele edecek.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında tarihinin en erken şampiyonluğunu yakalayan Trabzonspor'un golcüsü Cornelius, ligin bitimine 3 hafta kala hanesine gol yazdıramadı. Süper Lig'de şampiyonlukla birlikte gol kralı olmayı da hayal eden Danimarkalı oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya Atakaş Hatayspor maçında şansını denemek istediğini belirtmişti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan oyuncu, golsüz biten ilk yarı sonrasında Kouassi'nin yerine oyuna dahil oldu.

KALECİ MÜNİR'İ GEÇEMEDİ'Viking' lakaplı Cornelius, ikinci yarıda bulduğu 2 net pozisyonda ev sahibi ekibin kalecisi Münir'i geçemedi. Gol yollarını denemesine rağmen Hatayspor savunmasını aşamayan Cornelius, karşılaşmadan sonuç elde edemedi. Bordo mavili formayla kariyerinin en başarılı döneminlerinden birini yaşayan Danimarkalı oyuncu, ligin bitimine 2 hafta kala 15 golde kaldı.GOL KRALLIĞINI PAYLAŞIYOR

Danimarka'nın Kopenhag takımında attığı 18 golün ardından kariyerindeki en parlak günlerini Trabzonspor'da yaşayan oyuncu, bordo mavili formayla çıktığı 35 lig maçında 15 gol ve 5 asist kaydetti. Ligin son 5 haftasındaki maçlarda 2 golü bulunan ve tacına ulaşmayı ligin son 2 haftasına erteleyen santrfor, 36'ncı hafta itibariyle gol krallığının ilk sırasını Hataysporlu El Kaabi, Kasımpaşalı Umut Bozok ve Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo ile paylaşmayı sürdürüyor. Cornelius, lig bitmeden 18 gole ulaşması halinde Kopenhag'da elde ettiği kariyer rekorunu tekrarlayacak.


'Viking' Cornelius'un gol krallığı hayali
'Viking' Cornelius'un gol krallığı hayali
'Viking' Cornelius'un gol krallığı hayali
YORUMLAR
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Andreas Cornelius, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 'Viking' Cornelius'un gol krallığı hayali - Son Dakika


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