Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde - Son Dakika
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Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

17.03.2022 00:55
Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu, iki rövanş karşılaşmasıyla tamamlandı.

İtalya'nın Juventus takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.

Moreno'nun (penaltıdan) 78, Torres'in 85 ve Danjuma'nın (penaltıdan) 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan Villarreal, son 8 takım arasına girdi.

Burak'ın golü Lille'e yetmedi

Fransız kulübü Lille ise deplasmanda 2-0 yenildiği İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı.

Lille, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Fakat Chelsea, Pulisic'in 45+3 ve Azpilicueta'nın 71. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Son şampiyon Chelsea böylece adını çeyrek finale yazdırdı.

Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 58. dakikada oyundan alındı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Villarreal, Chelsea, Lille, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde - Son Dakika


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