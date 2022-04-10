Vincenzo Montella: "Galibiyet için çok mutluyum" - Son Dakika
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Vincenzo Montella: "Galibiyet için çok mutluyum"

10.04.2022 18:45

- Vincenzo Montella: "Galibiyet için çok mutluyum" Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Altay maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maçı galibiyetle bitirmek önemliydi, bu yüzden çok mutluyum" dedi.

- Vincenzo Montella: "Galibiyet için çok mutluyum"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Altay maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maçı galibiyetle bitirmek önemliydi, bu yüzden çok mutluyum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor evinde Altay'ı 3-1 yendi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Galibiyet için çok çok mutluyum. İlk yarıda çok güzel oynadık. Bu nedenle çocukları tebrik etmek istiyorum. Maçın 2. yarısı bizim için çok farklı oldu. Takım oyunundan uzaklaştık ve bloklar arasındaki mesafe açıldı. Zaten farkı da hemen hissettik. Maçı galibiyetle bitirmek önemliydi. Bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini aktardı.

Vincenzo Montella: Galibiyet için çok mutluyum
Vincenzo Montella: Galibiyet için çok mutluyum
Vincenzo Montella: Galibiyet için çok mutluyum

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Kaynak: İHA

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