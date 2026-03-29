Vincenzo Montella'ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vincenzo Montella'ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma

29.03.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova maçına hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörü Vincenzo Montella, Romanya maçında ilk 11 tercihi nedeniyle eleştirilmiş ve 3 futbolcuyu oynatmaması konusunda baskı gördüğü iddia edilmişti. Montella, gelen baskılara boyun eğmeden kendi 11'ini şekillendirecek.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, adını finale yazdırdı.

KOSOVA İLE FİNAL MAÇI

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası biletini alabilmek adına Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, teknik direktör Vincenzo Montella takımı bu kritik karşılaşmaya hazırlıyor.

MONTELLA'YA KADRO BASKISI

Özellikle kadro tercihleri nedeniyle eleştirilen Montella'ya bazı futbolcuları ilk 11'de oynatmaması yönünde yoğun baskı yapıldığı öne sürüldü. Montella'ya Kosova maçında Samet Akaydin, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na görev vermemesi konusunda uyarıların yapıldığı dile getiriliyor.

TFF'DEN MONTELLA'YA TAM YETKİ

Ancak Vincenzo Montella'nın gelen uyarı ve baskıları umursamadığı, TFF'den de gelen tam yetkiyle birlikte Kosova maçının ilk 11'ini belirleyeceği ifade edildi.

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Kim engelliyor onu da belirtseydiniz 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    aynen katılıyorum futbol sadece boş koşmakla olmuyor bunun yanında teknik de olacak teknik yoksa gol pozisyonları boşa harcıyorlar saç baş yolduruyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
Bakanlıktan Mehmet Şimşek iddiasına yanıt Bakanlıktan Mehmet Şimşek iddiasına yanıt
Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti: O anlar kamerada Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti: O anlar kamerada
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

21:43
Mimovic’e yeniden Fenerbahçe yolu gözüktü
21:34
Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Safi’den milli futbolculara prim sürprizi
20:45
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat
20:34
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
19:12
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 21:48:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.