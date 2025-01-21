Vitor Pereira fırtına gibi başladığı Premier Lig'de şimdi kabusu yaşıyor - Son Dakika
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Vitor Pereira fırtına gibi başladığı Premier Lig'de şimdi kabusu yaşıyor

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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea, Wolverhampton'ı 3-1 mağlup etti ve 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Chelsea'nin gollerini Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella ve Noni Madueke atarken, Wolverhampton'ın tek golü Matt Doherty'den geldi. Öte yandan, Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve ligde 17. sıraya geriledi.

21.01.2025 08:23  Güncelleme: 08:53
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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea, Wolverhampton'ı konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

CHELSEA'NİN 5 MAÇLIK HASRETİ BİTTİ

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Tosin Adarabioyo, 60. dakikada Marc Cucurella ve 65. dakikada Noni Madueke kaydetti. Wolverhampton'ın tek golü ise 45+5. dakikada Matt Doherty'den geldi. Bu sonuçla birlikte 5 maçlık galibiyet hasreti sonra eren Chelsea, puanını 40'a yükseltti ve 4. sıraya yerleşti.

VITOR PEREIRA'NIN KABUSU SÜRÜYOR

Vitor Pereira ile çıktığı ilk iki lig maçını kazanan ve sonrasında 1 beraberlik 2 mağlubiyet alan Wolverhampton, bu sonuçla birlikte galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Pereira'nın ekibi, 16 puanda kalırken, ligde 17. sırada konumlandı.

Vitor Pereira fırtına gibi başladığı Premier Lig\'de şimdi kabusu yaşıyor

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Son Dakika Spor Vitor Pereira fırtına gibi başladığı Premier Lig'de şimdi kabusu yaşıyor - Son Dakika

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