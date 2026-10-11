Vlahovic ligde 6. golüne penaltıdan ulaştı, Beşiktaş Kocaelispor'u 2-1 yendi

Beşiktaş'ın, Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta penaltıdan fileleri havalandıran Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı forma altında 6 gole ulaştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kocaelispor'u 2-1'lik skorla yendi. Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Orkun Kökçü, 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti.

Daha önce ligde Çorum FK (3), Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler ağlarını sarsan Vlahovic, altıncı golünü Kocaelispor'a karşı attı.

Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında ise 3 mücadeleye çıkan Sırbistanlı santrfor, bu kulvarda henüz skor katkısı sağlayamadı.