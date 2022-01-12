Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybolda 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raundunda Türkiye, Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci karşılaşmasında Arnavutluk ile mücadele eden Türkiye, ilk sete Liza Safronova'nın etkili servisleriyle başladı. Karşılaşmayı baştan sona üstün sürdüren milliler ilk seti 25-6'lık skorla kazandı.

İkinci sete de hızlı başlayan ekip Türkiye oldu. Millilerin özellikle file üzerindeki hakimiyeti karşısında çaresiz kalan Arnavutluk, bu seti de 25-6 skorla geride tamamladı.

Son sette de üstünlüğünü koruyan Türkiye karşısında Arnavutluk direnç gösteremezken, bu set de millilerin 25-9 üstünlüğü ile tamamlandı ve karşılaşma ise 3-0 sona erdi.

İlk maçını kazanan Türkiye turnuvaya galibiyetle başlamış oldu.

Karşılaşmayı Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Balıkesir ASKF Başkanı Metin Mengüç ve çok sayıda taraftar izledi.

Öte yandan saat 15.00'te turnuvanın ilk maçında Yunanistan, Sırbistan'ı 3-1 yendi.

Pazar günü tamamlanacak olan turnuva, yarın Arnavutluk-Sırbistan, Türkiye- Romanya ve Yunanistan- Bulgaristan maçlarıyla devam edecek.