Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

10.04.2022 19:32
Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Kosova'yı 3-0 yendi.

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Kosova'yı 3-0 yendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Gençlik ve Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı milli takım, 25-16, 25-16 ve 25-14'lük setlerle 3-0 kazandı.

Bu sonuçla I Grubu'nda 3'te 3 yapan milliler, 27 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılacak Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

YORUMLAR
500
Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Avrupa Şampiyonası, voleybol, Kosova, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika


Son Dakika
19:28 Buça'daki toplu mezardan sivillerin cesetleri çıkarılıyor!
19:23 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu!
19:22 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi
18:55 Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu
18:54 Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı!
18:20 İtalyan devi Juventus, Çağlar Söyüncü için 50 milyon euroyu gözden çıkardı!
18:15 Altay ekibi için Süper Lig defteri adım adım kapanıyor
18:05 Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor'u sahadan sildi
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 19:38:16. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement