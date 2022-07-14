Voleybol: 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Voleybol: 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

14.07.2022 22:38
Voleybol: 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.

Ay-yıldızlılar, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında Karadağ ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı 25-22, 25-17 ve 25-21'lik skorlarla 3-0 kazandı.

Grubunu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Türkiye-Fransa yarı final maçı 16 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da oynanacak.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Voleybol: 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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