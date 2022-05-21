Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

21.05.2022 22:17
Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybol 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu namağlup tamamlayan milli takım, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Voleybol 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu namağlup tamamlayan milli takım, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü ve son maçında ev sahibi Karadağ'ı 3-0 yendi.

Elemeleri namağlup tamamlayan milliler, 12-17 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

YORUMLAR
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Meriç Nehri, 19 ve 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası için aday parkur olarak gösterildi Meriç Nehri, 19 ve 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası için aday parkur olarak gösterildi
Kaynak: AA

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