Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Fenerbahçe HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Muhammet Kaya, Louati (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz)
Spor Toto: Oğuzhan Doğruluk, Mert Matic, Shoji, Sharifi, Çağatay Durmaz, Buchegger (Muhammed Aray, Serkan Kılıç, Burak Güngör, Deniz Yılmaz, Yüksel Bıdak, Kemal Kayhan, Doğan Karakoç)
Setler: 25-18, 25-18, 25-19
Süre: 86 dakika (27, 31, 28)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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