Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Pelenk Tekol
Ziraat Bankkart: Samet Ahmet Baltacı, Arslan Ekşi, Halil İbrahim Yücel, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra (Murat Tokgöz, Aykut Gedik)
Yeni Kızıltepespor: Alfonso, Onur Kurt, Filip, Bojic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Gürkan Kadir Uz)
Setler: 25-15, 25-20, 25-23
Süre: 83 dakika (22, 30, 31)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Ziraat Bankkart, Yeni Kızıltepespor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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