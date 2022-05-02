Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi

02.05.2022 22:21
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi

Salon: BaşkentHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan AlparslanZiraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Bruno, Vigrass, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Caner...

Salon: Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan

Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Bruno, Vigrass, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu ( Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Vucicevic, Selçuk Keskin, Abdullah Çam)

Setler: 25-23, 15-25, 25-21, 25-23

Süre: 120 dakika (29, 26, 32, 33)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen ilk seti 25-23 önde tamamladı. İkinci sete daha iyi başlayan ve hücumda etkili olan Halkbank ise seti 10 farkla 25-15 önde bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Zorlu geçen üçüncü sette 25-21, dördüncü seti de 25-23 önde tamamlayan Ziraat Bankkart maçı 3-1 kazandı ve seride 2-0 öne geçti.

Serinin üçüncü maçı 5 Mayıs Perşembe günü yine Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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Halil İbrahim Yücel, Volkan Döne, voleybol, Halkbank, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi - Son Dakika


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