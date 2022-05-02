Salon: Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan
Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Bruno, Vigrass, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu ( Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Vucicevic, Selçuk Keskin, Abdullah Çam)
Setler: 25-23, 15-25, 25-21, 25-23
Süre: 120 dakika (29, 26, 32, 33)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.
Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen ilk seti 25-23 önde tamamladı. İkinci sete daha iyi başlayan ve hücumda etkili olan Halkbank ise seti 10 farkla 25-15 önde bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.
Zorlu geçen üçüncü sette 25-21, dördüncü seti de 25-23 önde tamamlayan Ziraat Bankkart maçı 3-1 kazandı ve seride 2-0 öne geçti.
Serinin üçüncü maçı 5 Mayıs Perşembe günü yine Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi - Son Dakika