Salon: TVF Başkent

Hakemler: Tamas Jambor (Macaristan), Eirini Moula (Yunanistan)

OK Bosna: Bezdrob, Merdanovic, E.Hasanovic, Ciric, Hadzic, Fejzic (A.Hasanovic-Hajdarevic)

Halkbank: Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan, Vucicevic Karasu, Abdullah Çam ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Furkan Aydın)

Setler: 20-25, 14-25, 15-25

Süre: 60 dakika (22, 19, 19)

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu rövanşında Halkbank, Bosna Hersek'in OK Bosna takımını 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Başkent ekibi yine Ankara'da dün oynanan ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.

Mavi-beyazlı ekip 8'li final turunda Avusturya temsilcisi Union Raiffeisen ile karşılaşacak.