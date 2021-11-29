Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Kaya
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Merve Atlıer, Elif Şahin, Adams, Fatma Şekerci, Zeynep Palabıyık)
Fenerbahçe Opet: Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Cristina, Dicle Nur Babat, Lazareva ( Gizem Örge, Beliz Başkır, Cansu Çetin, Popovic, İpar Özay Kurt, Buse Ünal, Tutku Burcu Yüzgenç)
Setler: 16-25, 25-17, 25-21, 17-25, 16-14
Süre: 137 dakika (23, 28, 36, 28, 22)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, ligde 9. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Opet ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA
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