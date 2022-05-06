Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı

06.05.2022 22:24
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Erol Akbulut, Mehmet GülVakıfBank: Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu, Aylin Acar)Fenerbahçe Opet: Eda Dündar, Naz Akyol, Fedorovtseva, Popovic,...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

VakıfBank: Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak ( Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu, Aylin Acar)

Fenerbahçe Opet: Eda Dündar, Naz Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu ( Gizem Örge, Buse Ünal, Cansu Çetin, Cristina)

Setler: 25-20, 24-26, 17-25, 19-25

Süre: 110 dakika (24, 32, 27, 27)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off final etabın üçüncü maçında VakıfBank'ı 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, Haak ve Guimaraes'ın atakları, Kübra ve Zehra'nın smaçları ile ilk seti 25-20 kazandı.

İkinci sette etkili smaç servisler kullanana Fenerbahçe Opet, seti 26-24 kazanarak eşitliği sağladı.

Karşılıklı ataklarla başlayan üçüncü sette Vargas ile üstünlüğü ele alan sarı-lacivertliler, seti 25-17 kazanarak öne geçti.

Final setinde de Vargas önderliğinde sayılar bulan Fenerbahçe Opet, seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.

Serinin 4. maçı 9 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe Opet ev sahipliğinde Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.

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Sultanlar Ligi'nde final heyecanı devam ediyor Sultanlar Ligi'nde final heyecanı devam ediyor Sultanlar Ligi'nde play-off final heyecanı 3. maçla sürecek Sultanlar Ligi'nde play-off final heyecanı 3. maçla sürecek

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Kübra Akman, Ayça Aykaç, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı - Son Dakika


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