Voleybol Takımının VNL Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Voleybol Takımının VNL Kadrosu Açıklandı

Voleybol Takımının VNL Kadrosu Açıklandı
03.07.2026 11:54
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 VNL 3. hafta kadrosu ve maç programı belirlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta maçlarının kadrosu belli oldu.

2026 Milletler Ligi'nde ikinci hafta Ankara etabını 4'te 4 ile tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın üçüncü haftasında Japonya'da mücadele edecek. Ay-yıldızlıların kadrosu da belli oldu. Millilerin, VNL 3. hafta kadrosu şu şekilde:

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü hafta maç programı şöyle:

8 Temmuz Çarşamba

06.00 Polonya - Türkiye

10 Temmuz Cuma

07.00 ABD - Türkiye

11 Temmuz Cumartesi

13.20 Japonya - Türkiye

12 Temmuz Pazar

09.30 Tayland - Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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