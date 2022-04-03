Voleybol yıldız kızlar Malatya grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Voleybol yıldız kızlar Malatya grup müsabakaları sona erdi

03.04.2022 18:05
Voleybol yıldız kızlar Malatya grup müsabakaları sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu 2021-2022 faaliyet programında yer alan yıldız kızlar Malatya grup müsabakaları sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2021-2022 faaliyet programında yer alan yıldız kızlar Malatya grup müsabakaları sona erdi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara Erzurum Gençlikspor, Sivas Çimentospor, Malatya Çamlıca Koleji ve Tunceli Yurdumspor takımları katıldı.

Müsabakalar sonunda Sivas Çimentospor grup birincisi olarak yarı final müsabakalarına gitmeye hak kazandı.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları törenle verildi.

Müsabakalarda ikiciliği Malatya Çamlıca Koleji, üçüncülüğü Erzurum Gençlikspor, dördüncülüğü ise Tunceli Yurdumspor elde etti.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya, Erzurum, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol yıldız kızlar Malatya grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika


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