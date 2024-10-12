Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2'nci haftası tamamlanırken, SMS Grup Efeler Ligi'nin 2'nci haftası tek maçla başladı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
VakıfBank-Kuzeyboru: 3-2
Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker: 3-0
Bahçelievler Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: 3-0
Aydın Büyükşehir Belediyespor- Türk Hava Yolları: 0-3
Aras Kargo- Galatasaray Daikin: 0-3
SMS Grup Efeler Ligi
Arkas Spor- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3
Son Dakika › Spor › Voleybolda 2. Haftanın Sonuçları - Son Dakika
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