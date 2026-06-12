Voleybolda Türkiye-Fransa Maçı - Son Dakika
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Voleybolda Türkiye-Fransa Maçı

12.06.2026 10:09
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'de Fransa ile yarın TSİ 02.30'da karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 2. maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

Organizasyonun Kanada'nın başkenti Ottava'daki ilk etabına ABD yenilgisiyle başlayan ay-yıldızlılar, birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Fransa ile mücadele edecek.

Türkiye ile son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa arasındaki maç, yarın TSİ 02.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Fransa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolda Türkiye-Fransa Maçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Berna Yorulmaz Berna Yorulmaz:
    fransa diye bir ülke var mı ne zaman bu kadar güçlü oldu valla merak ettim bunlar niye hep bizi yenio sonda şampiyonluk filan da almış olmak lazım fransa şampiyonluk demişler ya nasıl oluyo bunu 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Turan Mahmut Turan:
    fransa yine şampiyon olmuş ha eski günlerde böyle değildi bizim takım da vardı aralarında 0 0 Yanıtla
  • Sevgül Reno Sevgül Reno:
    umarım bu sefer fransa karşısında iyi bi performans gösteririz çünkü geçen sezonlar pek başarılı değildik 0 0 Yanıtla
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