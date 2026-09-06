Voleybolda üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu sonrası Federasyon Başkanı konuştu

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmasıyla ilgili, "En önemli olay o İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını göklere çektiren tarihi bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım bize yaşattığı için hepsinin alnından öpüyorum" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, zaferin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üstündağ, "Kazanmak için inanmıştık. Evimizde bir Avrupa şampiyonluğu, iki defa final oynadık. Bu üçüncüsüydü kazanmalıydık, kazandık. Ben bu galibiyette taraftarın çok önemli rol oynadığını gördüm. Maça çok kötü başladık, çok kötü bir set. Muhteşem dönüş, 1-1. Yine kötü bir set, yine muhteşem dönüş ve muhteşem bir tie-break. Bu finalin havası başka. Burada inişler ve çıkışlar olacak. Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar. Sırada bir olimpiyat madalyası var. Bugün burada bu şampiyonlukla olimpiyata da gitmeyi garantiledik. Zaten puanla da garantileyecektik ama yüzde 1 de olsa bir sıkıntı yaşamamak için bugün burada olimpiyatı garantileyen bir takımdan bahsediyoruz. Turnuvanın ilk gününden bugüne kadar bizleri bir dakika yalnız bırakmayan bu taraftara çok teşekkür ediyorum. Şahsım adıma bu taraftara armağan ediyorum. Herkesin çok büyük emeği var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. En önemli olay o İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını göklere çektiren tarihi bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım bize yaşattığı için hepsinin alnından öpüyorum. Biz finaller oynayıp kaybettiğimizde özür dileyen bir camiaydık. Neden özür diliyoruz? Bugün buradaki bu coşku üzüldüğü için üzülüp özür diledik. Bize bunu mükemmeliyle yaşattılar" diye konuştu.

"Voleybolun şu başarısının tesadüf olmadığının altını çiziyorum"

Büyük bir voleybol ailesi olduklarına değinen Mehmet Akif Üstündağ, "Yüzlerce mesaj var. Ekranlarda da takip edilmiş. İkinci sette eğer sayıyı almasaydık, challenge müdahalemiz olmasaydı 20-17 olacaktı. Ama 20-17 olmadı, 19-18'i yakaladık. Oradan da dönüş noktası oldu diye böyle mesajlar attılar. Biz bir ekip ve aileyiz. Tabii ki iyi günde, kötü günde beraber olacağız. Düşerken de kalkarken de hep beraber olacağız. Birlik beraberlik içerisinde olmazsak bu başarılar da olmaz. Voleybolun şu başarısının tesadüf olmadığının altını çizmek istiyorum. Çok emek var" diyerek sözlerini tamamladı.