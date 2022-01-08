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Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım - Son Dakika

Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım

08.01.2022 16:57

Gaziantep'e 3-1 kaybeden Karagümrük'te sinirler gerildi. Karagümrük'ün hocası Demirel, maç sonu hakem Zorbay Küçük'e patladı. Volkan Demirel, "Zorbay hocama teklif yapıyorum. O pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın. Değilse ben hocalığı bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK maçından sonra TFF'ye ateş açtı. Antep'e 3-1 kaybeden Karagümrük, maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki yağdırdı. Karagümrük maçın ardından, "Allah karışana kadar hırsızlar mutludur" paylaşımı yaptı.

Kıyamet koptu! Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım

"TEKLİF EDİYORUM"

Volkan Demirel de karşılaşmanın ardından Zorbay Küçük'e yüklendi. Demirel, "Zorbay hocama teklifte bulunuyorum. Eğer o pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın. Penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım" ifadelerini kullandı.

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Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Karagümrük, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım - Son Dakika
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