Volkan Demirel, ''Bu yetenekle Portekiz Milli Takımı'na seçilir'' demişti! Yıldız isme büyük müjde geldi

23.03.2026 22:35
Volkan Demirel'in, 'ilerleyen dönemde Portekiz Milli Takımına gidecek potansiyelde' dediği Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho, Portekiz Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde kalesinde sergilediği refleksler ve maçın kaderini değiştiren kurtarışlarıyla ligin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen 27 yaşındaki eldiven Ricardo Velho, Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.

VOLKAN DEMİREL'İN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Bu davet, sadece Velho için değil, oyuncusuna güvenen ve onu dünya futbol piyasasına hazırlayan Volkan Demirel ve Gençlerbirliği camiası için de büyük bir gurur kaynağı oldu. Gençlerbirliği'nde göreve geldiği günden bu yana genç yetenek ve potansiyelli isimlere verdiği önemle bilinen teknik direktör Volkan Demirel'in aylar önce yaptığı açıklama Velho'nun milli takıma çağrılması ile tekrar gündeme geldi. Demirel'in daha önce yaptığı bir açıklamada, "İlerleyen dönemde Portekiz Milli Takımı'na gidecek potansiyelde" sözleriyle işaret ettiği file bekçisi Ricardo Velho, hayallerine kavuştu.

''İNŞALLAH MİLLİ TAKIMA GİDECEKTİR''

Volkan Demirel, katıldığı bir basın toplantısında Velho'nun yeteneklerine dikkat çekerek, "Ricardo sadece bizim için değil, Avrupa futbolu için de çok değerli bir isim. İlerleyen dönemde Portekiz Milli Takımı'na gidecek potansiyelde. Portekiz'in önemli kalecilerinden bir tanesi. İnşallah Gençlerbirliği'nde oynadıktan sonra milli takıma da gidecektir.'' demişti.

