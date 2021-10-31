Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu

Dünyayı kasıp kavuran Cadılar Bayramı (Hallowen) akımına Türk ünlüler de dahil oldu. Birbirinden ilginç kıyafetlerle partiye katılan ünlü isimler sosyal medyaya damga vurdu. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel attığı fotoğraflardan daha çok ses getirecek bir açıklama yaptı.

"EKONOMİYİ DERT EDİN"

Zeynep Demirel kostümlerini eleştirenlere sert sözlerle yüklendi. Demirel, "Aslında Cadılar Bayramı kökeni hristiyanlık öncesine, paganizme dayanıyor diye uzun uzun başlayacağım ama vallahi üşendim. Popüler kültür şeyi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Fazla anlam yüklemeyin. Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin. Sevgiler" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın altına çok sert yorumlar bırakıldı.