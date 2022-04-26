W60 Edge İstanbul Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika

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W60 Edge İstanbul Tenis Turnuvası başladı

26.04.2022 19:22
W60 Edge İstanbul Tenis Turnuvası başladı

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) takviminde yer alan W60 Edge İstanbul Tenis Turnuvası'nda ana tablo mücadeleleri başladı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) takviminde yer alan W60 Edge İstanbul Tenis Turnuvası'nda ana tablo mücadeleleri başladı.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü toprak zemin turnuvasının ilk gününde 6 tekler müsabakası oynandı.

Elemelerden gelen 16 yaşındaki Nikola Bartunkova kariyerinde 66 numaraya kadar yükselen 36 yaşındaki deneyimli tenisçi Mandy Minella'yı 6-2, 6-4 yenerek ikinci tura yükseldi. Bartunkova, elemelerden gelen Bulgar sporcu Lia Karatancheva'yı 6-1, 6-4 yenen 6 numaralı seri başı Marina Melnikova ile eşleşti.

İspanyol sporcu Aliona Bolsova, 8 numaralı seri başı Caty McNally'i 6-2, 3-6, 6-1 yenerek tur atladı. Milli tenisçi Ayla Aksu ise Büyük Britanyalı raket Yuriko Lily Miyazaki'ye 6-2, 6-7, 7-5'lik setlerle 2-1 yenilerek elendi. Miyazaki, Bolsova ile karşılaşacak.

Turnuvanın 5 numaralı seri başı Anastasia Tikhonova elemelerden gelen Angela Fita Boluda'yu 6-4, 7-6 yenerek elemelerden gelen bir başka isim Maja Chwaslinska'nın rakibi oldu.

Turnuvaya wild card ile katılan Doğa Türkmen/İlay Yörük çiftini 6-0, 6-2 yenen Berfu Cengiz/Anastasia Tikhonova ikilisi çeyrek finale yükseldi. Turnuvaya wild card ile katılan Melis Sezer/ Zeynep Sönmez çifti, Ysaline Bonaventure/Isabella Shinikova ikilisine 7-5, 6-3 yenilerek turnuvaya çiftlerde veda etti.

Turnuva yarın ana tablo ilk tur mücadeleleri ile devam edecek. Teklerde milli sporcular İlay Yörük, Zeynep Sönmez ve Berfu Cengiz korta çıkacak.

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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş Açıklaması Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş Açıklaması

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Kaynak: AA

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